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माफिया:रजौली में भूमि नहीं जमीन के कागजात बेच रहे माफिया

रजौली2 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों भू-माफिया लगातार उपद्रव मचा रहे हैं। भू माफिया कभी नेशनल हाईवे की जमीन बेच देते हैं तो कभी श्मशान की जमीन किसी के नाम करवा देते हैं। जिसके नाम से जमीन नहीं है वह भी भूमि की रजिस्ट्री करा रहेहै। इसके कारण आए दिन जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि 20 वर्षों पहले जिस भूमि को एनएच 31 सड़क के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है वह भूमि भी अब बिक रही है। श्मशान व भूदान की भूमि भी माफिया धड़ल्ले से बेचे जा रहे है।

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