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एफआईआर:टंकी ऑपरेटर राहुल के पिता ने साइट मैनेजर सहित दो के खिलाफ कराई एफआईआर

रजौली44 मिनट पहले
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जिंदल कंपनी के बहुउद्देशीय ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना की टंकी में डूब कर ऑपरेटर की मौत के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। ऑपरेटर के पिता ने गुरुवार को थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया है। दिए आवेदन में कहा गया है कि मेरे पुत्र राहुल को बुधवार को लगभग 11 बजे साइट मैनेजर शैम तबरेज एवं सूरज सिंह ने हौज का पाइप खोलन को कहा था। जबकि उस स्थान पर मेरे पुत्र का ड्यूटी नहीं था उसके बाद दोनों लोगों द्वारा उस स्थान पर काम करने को कहा गया। ततपश्चात पाइप फट गया और मेरे बेटे का हाथ पाइप से दब गया एवं गड्ढा में पानी भर गया।

उक्त दोनों ने उसी हालत में छोड़कर भाग गये थे। जिससे मेरा बेटा डूबकर मर गया। बताते चलें कि बुधवार को बहुद्देश्यीय परियोजना के तहत स्थापित टंकी के ऑपरेटर की मौत काम करने के दौरान पानी की बहाव में आने से बुधवार को सुबह हो गई थी। मृतक की पहचान पुरानी हरदिया निवासी नरेश मिस्त्री पुत्र 21 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई थी। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पिता ने जिंदल कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों पर जबरदस्ती काम कराने तथा डूबने के बाद लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कराया है।

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