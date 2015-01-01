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दुर्घटना:गैस वाहन‌ और कार की टक्कर में तीन घायल

रजौली4 घंटे पहले
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रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली स्थित काराखूंट में गैस टैंकलोरी और लग्जरी वाहन के टक्कर में दो व्यक्ति घायल हो गए।थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि गुरुवार को लगभग 4 बजे फोन के माध्यम से दो गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली।सूचना के आलोक में गश्त कर रहे एएसआई कमलेश सिंह को घटनास्थल पर भेजा गया।दुर्घटना में ट्रक संख्या एनएल02क्यू4153 और स्विफ्ट कार संख्या बीआर06एजे8125 के बीच टक्कर में दो व्यक्ति घायल हो गया।भरी हुई गैस टैंकलोरी कोडरमा के तरफ से उत्तरप्रदेश को जा रही थी वहीं स्विफ्ट कार मुजफ्फरपुर से रांची जा रही थी।टचिकित्सक ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान उत्तरप्रदेश के कुशीनगर निवासी हरि वर्मा के पुत्र लक्ष्मण कुमार वर्मा,स्विफ्ट कार में बैठे घायल व्यक्ति की पहचान रांची निवासी पंकज कुमार सिन्हा के पुत्र पारूष सिन्हा एवं कार चालक मुज्जफरपुर निवासी रामनरेश सिंह के पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है।स्विफ्ट में रहे व्यक्ति को मामूली चोटें आयी है वहीं ट्रक चालक का दाहिना हाथ टूट गया है।

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