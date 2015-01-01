पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पुलिस बेखबर:दिवाली पर्व नजदीक होने से जुआरियों की कट रही चांदी, पुलिस बेखबर

रोह4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने में पुलिस की व्यस्तता बढ़ गई है

रोह थाना क्षेत्र में दीपावली पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे जुआरियों की सक्रियता बढ़ती जा रही। हालत यह कि गांव हो या फिर शहर जुआ खुलेआम हो रहा है। ताश के पत्तों पर हजारों लाखों के दांव लगा लोग भाग्य आजमा रहे है। भाग्य के इस मोह जाल भरे खेल में सैकड़ों परिवार तबाही का शिकार हो चुके हैं। इसमें युवा जुआ के लती हो घर की पूंजी गंवा बर्बादी के रास्ते पर हैं। पुलिस का नाम सुनते ही जुआरी फड़ छोड़ कर भाग खड़े होते थे। जुआ को लेकर यह हालत किसी एक गांव की नहीं है, बल्कि प्रखंड मुख्यालय के मोहल्ले से लेकर क्षेत्र के गांवों में धड़ल्ले से ताश के पत्तों पर जुए के फड़ गांवों में सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। त्योहारों पर कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने में पुलिस की व्यस्तता बढ़ गई है। जुआ खेलने की खुली छूट कमाई का जरिया बन गया है।

इससे छात्र जीवन में ही युवक इसके लती होकर घर परिवार के लोगों में कलह का कारण बने हैं। गांवों में ताश के पत्तों पर जुआ की चौपालें सुबह से देर रात तक संचालित होती रहती हैं। इससे गांवों में अराजकता की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि नशाखोरी के बाद जुआरी आपस में ही बवाल कर लेते हैं। जुआरी हजारों लाखों का दांव लगाकर पुलिस के लिए चुनौती बने रहते हैं। पुलिस का जानते हुए भी मौन रहना नागरिकों में उसकी कार्यप्रणाली को लेकर संदेह की स्थिति पैदा की हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि दिपावली त्योहार को लेकर स्थानीय पुलिस अलर्ट है। जुआरियों पर नजर रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जुआरियों के खिलाफ लगातार सघन छापेमारी की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें