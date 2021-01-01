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मारपीट:रोह में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी के साथ मारपीट मोबाइल और रुपये छीने

रोह7 घंटे पहले
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रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत महरामा गांव के समीप रोह सिउर पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य को कंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से रविवार की देर शाम निरीक्षण करने आए लोगों के साथ महरामा गांव निवासी बंटी पांडे और उनके साथ अन्य पांच साथी ने रोड में काम करवा रहे लोगों से शराब के नशे में बदतमीजी करते हुए बालमिकी कंस्ट्रक्शन में काम करवा रहे मुंशी बघौर निवासी गोपाल कुमार के साथ मारपीट कर 40 हजार रुपये छीन लिया। इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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