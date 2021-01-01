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खेल:पीपीसी सिंहपुर क्रिकेट कप पर बलतुआ ने जमाया कब्जा

रोहतास7 घंटे पहले
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  • विजेता टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम से हैं प्रोत्साहित राशि एवं विजेता टीम को दी गई

नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत अंतर्गत पीपीसी सिंहपुर खेल मैदान में खेली जा रही क्रिकेट टूर्नामेंट पर बलतुआ की टीम ने शील्ड पर कब्जा जमा लिया। पीपीसी सिंहपुर मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, एएसआई पवन कुमार, शिवपूजन शर्मा, रोहतास प्रखंड प्रमुख दिव्या भारती, रोहतास पूर्व प्रमुख कामेश्वर सिंह, नौहट्टा थाना प्रभारी संजय कुमार वर्मा, पूर्व प्रखंड प्रमुख रविंद्र राम, दयाशंकर कुमार, दिनेश कुमार रहे। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम से हैं प्रोत्साहित राशि एवं विजेता टीम को दी गई।

मौके पर पहुंचे चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने संबोधन में नौहट्टा प्रखंड के इस मैदान को स्टेडियम का रूप देने का वादा किया। फाइनल मुकाबले खेल रहे टॉस जीतकर थुमहा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 103 रन का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर स्थानीय मुखिया रामप्रवेश राम,दया शंकर कुमार जय प्रकाश वर्मा,चन्दीप सिंह, भोला यादव ,पूर्व मुखिया देवनंदन महतो सहित टूर्नामेंट के सभी सदस्य एवं सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

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