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सुविधा:कैमूर पहाड़ी के निवासियों की परेशानी का सबब बना मोबाइल में नेटवर्क का नहीं होना

रोहतास3 घंटे पहले
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पहाड़ी पर बसे गांवों में नेटवर्क की समस्या इतनी खराब है कि कैमूर पहाड़ी अवस्थित दर्जनों गांव के स्थानीय मोबाइल उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने रिश्तेदारों व हितमित्रों से बात करने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं कि शायद बाहर में मोबाइल का टावर काम करें और बातचीत हो, परंतु वहां भी टावर नदारद होती है।

कभी आती है कभी कट जा रहे हैं। इस तरह संचार विभाग के आंख मिचौली से कैमूर पहाड़ी के लोगों को दोहरी मार झेलने पड़ रही है। लोगों को अपने किसी से बात करने के लिए कहीं पेड़ पर तो पहाड़ी के किनारे नजर जाने के लिये मजबूर हैं।

वहीं राज्य में चुनावी माहौल है लोगों को अपने आसपास (लोकल), देश-विदेश आदि की जानकारियां घर बैठे मोबाइल द्वारा प्राप्त हो जाती थी, परंतु संचार सेवा के धीमी गति से काम करने से यह लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है। वहीं अगर पास पड़ोस के कोई बीमार हो जाए तो बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस से संपर्क नहीं बन पा रहा। जिससे लोग और हताश हो चुके हैं। कारण अच्छे हॉस्पिटल पहाड़ी के नीचे मैदानी भागों में अवस्थित है।

गांव में एयरटेल और जियाे का नेटवर्क नहीं करता है काम
ज्ञात हो कि वहीं कैमूर पहाड़ी अवस्थित रेहल गांव में स्थापित भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनल ) है। परंतु कुछ दिनों से बीएसएनल सेवा का भी लाभ कैमूर पहाड़ी के बाशिंदे उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण मनोहर पासवान उमेश पासवान , अखिलेश सिंह खरवार ,नागेंद्र राम, राकेश कुमार श्यामलाल राम आदि का कहना है कि पहले बीएसएनल टावर की सेवा अच्छी थी परंतु विगत कुछ दिनों से टावर कभी आती है और चली जाती है।

जिससे परेशान होकर हमलोग सुविधानुसार जिओ का सिम और एयरटेल का सिम खरीद रखा है। चुकी जब भी बीएसएनल कार्य नहीं करता है तो हम लोग पहाड़ी के किनारे राजघाट के पास चले जाते हैं। वहां पहाड़ी से नीचे बौलियां में जियो का टावर है। जिससे कहीं भी बात हो जाती है और वह इस एयरटेल का पावर मिलता है।

जिससे हम लोग को बात करने में सहूलियत होती है। गांव में एयरटेल और जियो का सिम काम नहीं करता है। सभी स्थिति मोबाइल के टावर ना होने से स्थानीय जनता को भुगतनी पड़ रही है बहुत सारी उपभोक्ताओं ने तो एयरटेल और जिओ के भी सिम ले चुके हैं परंतु उनकी तो हालत और बद से बदतर हो गई है।

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