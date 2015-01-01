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तैयारी:नहीं दिख रही बाजारों में रौनक, दीपावली पर सीमित सामानों की लोग कर रहे खरीद

रोहतास3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर बाजार समेत आस पास गांवों के कई दुकानों पर इस बार दीपावली की रौनक पिछली बार जैसी नहीं दिख रही है। दीपावली के त्यौहार नजदीक जैसे-जैसे आता था, वैसे- वैसे बाजारों से समान खरीददारी कर घर सजाने की चहल कदमी बढ़ जाती थी, परंतु इस वर्ष दिवाली त्योहार नजदीक होने के बावजूद भी बाजारों सहित अन्य दुकानों की रौनक फीकी पड़ी हुई है।

जिस कारण व्यापारियों द्वारा लाए गए माल की बिक्री नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है जो कोरोना काल के मार झेलने पर विवश है। क्योंकि दीपावली के नजदीक आते ही लोगों द्वारा सजावट सहित सामान की खरीदारी होने लगती थी जिसे बाजार की रौनक बढ़ जाती थी परंतु इस वर्ष अभी बाजार की रौनक लौटी नहीं है।

ज्ञात हो कि लोग भारी संख्या में दीपावली से पहले खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचते थे, जिसमें नौहट्टा, दारानगर, तुंबा, रसूलपुर बंजारी एवं पहाड़ के भी कई गांवों से लोग खरीदारी करने अकबरपुर बजार आते थे। जबकि व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा दशहरा में ही दीपावली में बेचे जाने वाले समानों का संग्रहण कर ली जाती थी।

वहीं आभूषणों, बर्तनों एवं कपड़े के दुकानों सहित रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइटें झालर, कैलेंडर और मिठाइयां सजी रहती है। लोग अपने मन मुताबिक और आवश्यकता के हिसाब से सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। वही रोहतास के दुकानदार उदय गुप्ता, रामूलाल, शशि कुमार आदि का कहना है कि इस बार समान संग्रहण कम की गई है।

क्योंकि कोरोना काल में अगर सामान की बिक्री नहीं हो पाई तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वही लोग दीपावली पर इस बार लोगों द्वारा सीमित रूप से सामानों की खरीदारी हो रही है। बाजार में छिटपुट ग्राहक ही बाजार में नजर आ रहे हैं। जिससे बाजार की रौनक नहीं बढ़ पायी।

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