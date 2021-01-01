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समस्या:दो दर्जन लोगों को कुत्ते ने काटा, एंटी रैबीज इंजेक्शन न होने से हुई परेशानी

सहार7 घंटे पहले
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चौरी पंचायत के पूरहरा और सम्हार टोला के दो दर्जन से अधिक लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया है। पागल कुत्ते के काटने से गांव के अलावा पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया है। भुंवर राम, सुनीता कुमारी, अनीता देवी, इंदु कुमारी, श्याम बिहारी, रिंकी कुमारी, डहन कुमार, कृष्णा महतो सहित अन्य लोगों को सुबह के समय गली में पागल कुत्ते ने काटा।

सभी को काटने के बाद कुत्ता गांव से बाहर भाग गया। कुत्ता काटने से जख्मी लोग इंजेक्शन के लिए सीएचसी सहार पहुंचे। जहां इंजेक्शन नहीं होने के कारण कुछ लोग निराश होकर घर लौटे। कुछ ने सदर अस्पताल अरवल जाकर इंजेक्शन दिलवाई। जख्मियों के परिजन अस्पताल की इस व्यवस्था से काफी नाराज दिखे। जिला पार्षद लक्ष्मण सिंह और चौरी पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र महतो ने जिला प्रशासन से सहार में तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है।

सीएचसी के फार्मासिस्ट जयराम सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल आरा से ही एंटी रेबीज इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो रही है। जिस कारण यह परेशानी उत्पन्न हुई है। बताते चलें कि सीएचसी सहार में पिछले 4 हफ्तों से एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है।

कुत्तों के काटे जाने के बाद जख्मी ग्रामीण सीएचसी सहार आकर निराश लौटते हैं। यहां से लौटने के बाद ग्रामीण सदर अस्पताल अरवल या फिर बाजार से एंटी रैबीज इंजेक्शन खरीद कर लगाते हैं। इस संबंध में पूछने पर प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी हरीश चंद्र चौधरी ने बताया कि जिला को कई बार लिखने के बावजूद भी एंटी रेबीज हुई उपलब्ध नहीं कराई गई है। बड़े पैमाने पर कुत्ते के काटे जाने की सूचना जिला प्रशासन को की जाएगी और तत्काल व्यवस्था करने का निवेदन किया जाएगा।

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