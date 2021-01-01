पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मीटिंग:सहार में वार्ड सचिवों ने पद को नियमित करने की मांग को लेकर की गई बैठक

सहार7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सहार प्रखंड के वार्ड सचिवों की एक बैठक प्रखंड परिसर में की गई। अध्यक्षता वार्ड सचिव संघ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश ठाकुर और संचालन प्रखंड वार्ड सचिव संघ के सचिव शाकिर अली ने किया। अपने संबोधन में वार्ड सचिव संघ के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के सफलतापूर्वक संचालन में वार्ड सचिवों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

मैट्रिक उत्तीर्ण युवक एवं युवतियों को वार्ड सचिव के पद पर नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य वार्ड क्रियान्वयन समिति के बेहतर संचालन को लेकर किया गया था। जिसे वार्ड सचिव बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा 4 वर्ष बीतने के बावजूद भी अभी तक मानदेय के रूप में कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा वार्ड सचिव के रूप में मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के चयन किए जाने को लेकर वार्ड सचिव बहुत आशा के साथ इस कार्य से जुड़े थे। इसलिए सरकार को वार्ड सचिव के पद को नियमित करते हुए मानदेय देना चाहिए। ताकि वार्ड सचिव भी अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण-पोषण कर सकें।

नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास का नारा वार्ड सचिवों पर भी लागू हो। बैठक में विनोद कुमार, कौशल कुमार, रोहित राम, प्रेम शंकर राम, नदीम उल हक, अमर कुमार, मुबीना असगरी, नदीम अख्तर, कन्हैया कुमार, संतोष सिंह, शिव कुमार, मिथिलेश कुमार, शम्स तबरेज, कमलेश कुमार सहित अन्य वार्ड सचिव उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser