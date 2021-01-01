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बेखौफ बदमाश:वकील की हुंडई कार को भाड़ा पर लेकर रंगदारी वसूल रहे चार बदमाश गिरफ्तार

संदेश7 घंटे पहले
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सकड्डी-नासरीगंज स्टेट हाइवे 81 पर संदेश थाना के चिल्होस गांव के समीप चार सड़क लुटेरा को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा दिया। मिली जानकारी के शुक्रवार की रात 12:30 बजे उजला रंग की हुंडई कार पर सवार चार सड़क युवक चिल्होस गांव के शिव मंदिर के समीप ट्रक चालक से लाठी दिखाकर पैसा मांग रहे थे। जिसको थाना कि पुलिस गश्ती दल ने कार समेत चारों लुटेरे को पकड़ लिया।

पूछने पर दो युवक संदेश थाना के रामासाढ़ गांव निवासी राहुल कुमार व अहपुरा गांव निवासी गजेंद्र कुमार, तीसरा छपरा जिला के डोरीगंज चकिया निवासी रवि कुमार, चौथा आरा के छोटकी सनदिया निवासी व कार के ड्राइवर गोलू कुमार ने बताया। कड़ाई से पूछने पर ड्राइवर गोलू कुमार ने बताया कार पटना हाईकोर्ट के वकील की है। ब्रह्मपुर जाने के लिए 1900 रुपया भाड़ा परकार लाया हूं । इस क्षेत्र में चार दिन से पैसा वसूली का काम करता हूं।

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