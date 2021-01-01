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बैठक:कचरा प्रबंधन को लेकर वार्ड क्रियान्वयन प्रबन्ध समिति की बैठक

संदेशएक घंटा पहले
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स्थानीय पंचायत भवन संदेश में कचरा प्रबंधन को लेकर जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई । जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रियंका गुप्ता ने की। संबोधित करते आई एल आर टी के प्रोजेक्ट मैनेजर योगेंद्र सिंह ने कहा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन पर पूरे राज्य भर में कार्य होना है । इसके लिए प्रखंड के दो पंचायत अहपुरा व संदेश पंचायत को चयन किया गया है।

इसके अंतर्गत तरल व ठोस कचरा प्रबंधन गांव, वार्ड व अन्य स्थानों से आने वाले गंदे पानी का सदुपयोग के लिए शॉकपिट का निर्माण किया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत सभी ठोस कचरा को अलग अलग कर पुनर्निर्माण के लिए प्रखंड व पंचायत स्तर पर प्रबंधन कर बड़े कम्पनी को भेजा जाएगा । इन्होंने कहा कोई ऐसा कचरा नहीं है जो काम का चीज नहीं है।

वही स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार बिनय कुमार ने उक्त कार्यों के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधि का भरपूर सहयोग करने की अपील की है। कचरा प्रबंधन का देख रेख वार्ड क्रियान्वयन प्रबन्ध समिति करेगी। मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रखंड समन्वयक दीप शिखा, सोनू कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, श्याम कुमार शुक्ल,के अलावे कई लोग थे ।

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