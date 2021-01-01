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धरना:3 माह से नहीं मिला वेतन तो दफ्तर के सामने लेटा

संदेश5 घंटे पहले
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स्थानीय संदेश प्रखंड कार्यालय से वेतन नहीं मिलने के विरोध में एक कर्मी प्रखंड मुख्यालय गेट पर लेट गया। इस दौरान अन्य कर्मियों के समझाने के बावजूद नहीं उठा और जोर-जोर से अपना वेतन भुगतान की मांग करने लगा। इस क्रम में उसने एक घंटा तक गेट पर धरना दिया। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन पर गेट से उठकर धरना समाप्त किया।

दरअसल सुबह 10 बजे प्रखंड के परिचारी झमन कुमार पहुंचा था। प्रखंड के मुख्य दरवाजा खोलकर झमन लेट धरना गया। बताया मैं बीडीओ साहब के पास परिचारी का काम करता हूँ। इस समय मेरी मां व बेटा का तबियत खराब है । जिसका इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है। पिछले वर्ष नवम्बर महीने से मुझे वेतन नहीं मिला है। अभी तक 60 हजार रुपया कर्ज हो गया है।

पहले प्रखंड के कर्मियों ने कहा कि अभी वेतन का आवंटन नहीं आया है। जबकि आवंटन आए दो महीना हो गया। अभी मात्र दो कर्मी प्रखंड के हेड क्लर्क गोपाल जी व संदेश पंचायत सचिव उमा शंकर साहू को वेतन दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी विन्दु कुमार से पूछने पर कहते हैं कि जब तक जिलाधिकारी मेरा बंद वेतन चालू नहीं करते हैं, तब तक किसी कर्मी को वेतन नहीं मिलेगा।

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