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कार्रवाई:संदेश में ओवरलोडेड बालू सहित तीन ट्रैक्टर पकड़ा गया

संदेशएक घंटा पहले
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स्थानीय संदेश थाना के रेपुरा गांव स्थित सोन नदी के बालू घाट से अवैध बालू खनन व ओवर लोड बालू करने के मामले में तीन ट्रैक्टर को पकड़ा गया। ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। जिसको लेकर खान निरीक्षक रंजीत कुमार ने संदेश थाना को आवेदन देकर तीन ट्रैक्टर व उसके चालक पर केस दर्ज करवाया है।

आवेदन में खान निरीक्षक ने लिखा है कि गुप्त सूचना के आधार पर संदेश थानाध्यक्ष पंकज कुमार के साथ संदेश थाना के रेपुरा गांव स्थित बालू घाट पर अवैध खनन व ओवर लोड बालू की जांच करने गए थे। पुलिस गाड़ी को आते देख ट्रैक्टर चालक ओवर लोड बालू सहित ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए। जिसको पुलिस ने पकड़कर संदेश थाना ले आई। संदेश थाना में तीन ट्रैक्टर व उसके चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

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