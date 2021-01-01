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बॉल खोजने गए बच्चे को मिला नरकंकाल:सारण में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को तालाब की झाड़ी में मिली सलवार-कमीज भी, अब फोरेंसिक जांच होगी

छपरा28 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक तस्वीर।
  • नरकंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए पटना भेज दिया गया

सारण में इसुआपुर में एक सूखी तालाब से नरकंकाल बरामद हुआ है। नरकंकाल से पास से मिली सलवार और कमीज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी युवती का है। मंगलवार दोपहर क्रिकेट खेल रहा एक लड़का जब बॉल लेने झाड़ी में गया तो वहां उसे नरकंकाल दिखा। लड़का शोर मचाने लगा। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नरकंकाल बरामद कर छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद यहां से नरकंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए पटना भेज दिया गया है।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग युवती की हत्या कर लाश को यहां फेंकने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कयास लगा रहे हैं कि युवती तालाब में डूब गई होगी। काफी दिन होने के कारण केवल नरकंकाल बचा। लोग पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग कर रहे हैं।

सलवार और कमीज से पहचान में जुटी पुलिस

इसुआपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि कंकाल के साथ सलवार और कमीज भी मिली है। इसके जरिए पहचान करने की कोशिश की जा रही है। मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। फोरेंसिक जांच के लिए नरकंकाल को पटना भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा।

बाढ़ के दौरान लबालब था तालाब

स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ के दौरान इसुआपुर थाना क्षेत्र का यह तालाब पूरी तरह लबालब था। बाढ़ का पानी घटने के बाद धीरे-धीरे तालाब का पानी सूख गया। मंगलवार को गांव के कुछ लड़के इस तालाब के पास तालाब में क्रिकेट खेलने गए थे। क्रिकेट खेलने के दौरान उनका बॉल एक झाड़ी में चला गया। इस दौरान बॉल लेने पहुंचे लड़के को झाड़ी में नरकंकाल दिखा।

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