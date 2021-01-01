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सम्मान समारोह:साहित्य, पत्रकारिता व समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 13 लोगों को मिला डॉ. अभय अवार्ड

सासाराम7 घंटे पहले
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समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ योगदान के लिए जिले के 13 विभूतियों को डॉ. अभय अवार्ड से नवाजा गया। डॉ.अभय स्मृति पुरस्कार चयन समिति पटना-बेंगलुरू एवं साइकोसोशल रिसर्च औफ इंडिया, सरकार द्वारा निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से डॉ.अभय अवार्ड को अवार्ड वितरण टीम चयनित लोगों के घर और कारर्यालयों में पहुंचाया।

जिसके तहत विशिष्ट सम्मान के तहत बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य, प्रसिद्ध शिक्षाविद् व समाजसेवी प्रो.डॉ. उपेन्द्रनाथ वर्मा, साहित्यकार व भाषा वैज्ञानिक प्रो.डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, साहित्यकार प्रो.डॉ. चन्द्रमा सिंह, पत्रकार राजू कुमार दूबे,संजय कुमार क्रांति, अनुराग शरण को अवार्ड सौंप कर सम्मानित किया।

वहीं मुख्य सम्मान के तहत समाजसेविका डॉ.दिव्यारानी तिवारी, समाजसेवी उमरेन्द्र कुमार सुमन, साहित्यसेवी डॉ.हरेराम सिंह, समाजसेवी शिवकुमार सिंह, पत्रकार मो.आरिफ खान, समाजसेवी अशोक सिंह व समाजसेवी व शिक्षाविद प्रो. विकास कु चौधरी को भी घर जाकर अवार्ड सौंपा गया। सभी चयनित विद्वानों को संस्था के अध्यक्ष डॉ.विप्लव कुमार सिंह एवं कोषाध्यक्ष डॉ.लता सिंह ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया।

प्रत्येक विभूतियों को प्रशस्ति पत्र, काष्ठ मोमेंटो, अंगवस्त्र एवं राशि बैंक चेक दिया गया। डॉ.अभय स्मृति पुरस्कार चयन समिति पटना-बेंगलुरू एवं साइकोसोशल रिसर्च औफ इंडिया, सरकार द्वारा निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से डॉ.अभय अवार्ड हर वर्ष दिये जाते हैं।

यह अवार्ड प्रख्यात साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी व महान शिक्षाविद् डॉ.जीसीपी अभय के स्मृति में प्रत्येक वर्ष साहित्य, पत्रकारिता एवं समाजसेवा इन तीन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये दिये जाते है। डॉ लता सिंह ने बताय कि कोविड 19 के गाइडलाइन का इस बार ध्यान रखते हुये संस्था के पदाधिकारी प्रत्येक विभूतियों के घर-कार्यस्थल पर जाकर अवार्ड सौंपने का कार्य किए।

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