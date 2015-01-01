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प्रवेश परीक्षा:सिमुलतला विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 167 परीक्षार्थी हुए शामिल

सासाराम4 घंटे पहले
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सिमुलतला आवासीय विद्यालय में सत्र सत्र 2021-22 में छठी कक्षा में दाखिले के लिए गुरुवार को शहर के एकमात्र परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। शेरशाहसूरी इंटरस्तरीय विद्यालय में आयोजित प्रवेश परीक्षा में कुल 205 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था। जिसमें 167 परीक्षार्थियों ने भाग लिया जबकि, 38 अनुपस्थित रहे। प्रवेश परीक्षा दोपहर में एक बजे शुरू हुई जो 3:30 बजे तक चली।

परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रखंडों से छात्र-छात्रा अपने अभिभावक के साथ जिला मुख्यालय पहुंची। डीईओ संजीव कुमार ने बताया कि गहन जांच के बाद हीं छात्रों को अंदर प्रवेश करने दिया था। दोपहर 12:30 से प्रवेश शुरू हो गई। परीक्षा कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

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