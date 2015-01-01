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छूट:राजनंदनी मेगा मार्ट में कपड़े की खरीद पर दी जा रही है 30 प्रतिशत की छूट

सासारामएक घंटा पहले
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दीपावली एवं ठंड के मौसम को लेकर फजलगंज स्थित राजनंदनी मेगा मार्ट में ब्रांडेड कंपनियों के एक से बढ़कर एक रेंज उपलब्ध है। मॉल के मालिक राजेश केशरी ने बताया कि नए-नए डिजायन के कपड़े भी बाहर से मंगवाए गए हैं। गर्म कपड़ों में स्वेटर, इनर, कार्डीगन, पैंट, शर्ट आदि की आकर्षक रेंज पहले से ही तैयार कर रखी है। ग्राहक स्टाइलिश कढ़ाई वाले ब्लेजर के साथ कढ़ाई किए गए कुर्ते, शेरवानी भी खरीद रहे हैं। इन पर पर्व के चलते आकर्षक छूट भी ग्राहकों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिक मास के चलते इस बार दीपावली करीब बीस दिन देरी से आया है। सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम को देखते हुए ग्राहकों द्वारा दीपावली पर्व के साथ गर्म कपड़ों की भी खरीदारी की जा रही है।

राजेश केशरी ने बताया कि ठंड के मौसम का आगमन आगमन हो चुका है। जिसको देखते हुए गर्म कपड़ों का भी भरपूर स्टॉक है। उनपर भी स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए डिजायनर ऊलेन शॉल भी उपलब्ध है। इसी माह से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। दुल्हनों के लिए स्पेशल लहंगा भी मंगाये गए हैं। उन्होंने बताया कि परंपरागत पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। यही कारण है कि इधर एक सप्ताह से बिक्री काफी अच्छी हो रही है। धनतेरस पर रेडीमेड कपड़ों के बिक्री अधिक हुई। लोगों ने छोटे बच्चों के लिए गरम कपड़े खरीदे। वहीं फार्मल ड्रेस की खरीदारी की।

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