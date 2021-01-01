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अच्छी खबर:ग्रामीण डाक जीवन बीमा से जुड़े 495 ग्राहक

सासाराम7 घंटे पहले
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  • डाक विभाग के चलाए गए विशेष अभियान में बेहत्तर प्रदर्शन करने वाले को किया जाएगा सम्मानित

डाक विभाग द्वारा खाता खोलने के लिए 25 से 30 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें रोहतास डाक प्रमंडल अन्तर्गत रोहतास व कैमूर के डाकघरों में लगभग 18 करोड़ की बीमा राशि के लिए 495 लोगों का ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी किया गया है। इसके में डाक विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मियों का सहयोग सराहनीय रहा है।

डाक अधीक्षक विभूति शरण पाठक ने बताया कि डाक जीवन बीमा के शानदार 137 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाकघर द्वारा इस वित्तीय वर्ष कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने व अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सम्मानित होंगे।

उक्त कार्यक्रम में डाक परिवार द्वारा आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों को डाकघर की जीवन बीमा योजनाओं के साथ जोड़ने का संकल्प लिया जाएगा। इस सम्मान समारोह में रोहतास प्रमंडल का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डाक अधीक्षक विभूति शरण पाठक भी सम्मानित होंगे।

इस वित्तीय वर्ष अब तक रोहतास डाक प्रमंडल में लगभग 45 करोड़ रुपए की बीमा राशि के लिए कुल 500 डाक पॉलिसी खोली गई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डाक अधीक्षक ने बताया कि डाक जीवन बीमा की योग्यता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति भी जो देश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के स्थाई वयस्क (न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष) निवासी हो वह अपने किसी नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दस हजार रूपए व दस लाख रुपए तक का ग्रामीण डाक जीवन बीमा करवा सकता है।

कौन-कौन ले सकता है डाक जीवन बीमा का लाभ
डाक जीवन बीमा योजना का लाभ केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र/राज्य) के कर्मचारी, रक्षा अर्धसैनिक बल के कर्मी, बैंको के कर्मचारी, डॉक्टर, अभियंता, वकील, प्रबंधक, चार्टेड अकाउंटेंट, वास्तुकार, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, विश्वविद्यालय कर्मी, नियोजित शिक्षक के अलावे आम व्यक्ति अपने किसी भी नजदीकी डाकघर से न्यूनतम बीस हजार रुपए से 50 लाख रुपए तक का डाक जीवन बीमा करवा सकते हैं।

विशेष अभियान में खुला पांच हजार खाता विगत पांच दिनों तक चले शिविर मे रोहतास प्रमंडल मे पांच हजार से अधिक खाते खुले, जिसमे एक हजार सिर्फ सुकन्या खाते हैं।

डाक खाता को खुलवाने के लिए लोगो की अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली। बताते चले कि डाक विभाग पूर्ण रूप से कोर बैंकिंग सुविधा से जुड़ने कि वजह से बैंको जैसी सारी सुविधाएं डाकघर मे आ गयी है। जैसे नेटबैंकिंग, ईवीएम, एटीएम कार्ड, ऑनलइन पेमेंट एवं पेमेंट बैंक की यूपीआई सेवा शामिल है। डाक अधीक्षक ने बताया कि रोहतास जिले मे कुल 271 डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ चुके है एवं जल्द ही बाकि सभी डाकघरों को भी सीबीएस से जोड़ दिया जायेगा।

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