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जाहिर की नापसंद:116 में 71 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट

सासारामएक घंटा पहले
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  • चेनारी में सबसे ज्यादा 3450 व सबसे कम करगहर में 709 लोगों ने किया नोट का प्रयोग

विधानसभा चुनाव में रोहतास जिला के सात सीटों पर मैदान में उतरे 116 प्रत्याशियों में से 71 प्रत्याशियों को अपने -अपने विधानसभा सीटों पर पड़े नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए। मतलब चेनारी विधानसभा में इस तरह के 11 प्रत्याशी थे। जिनकों 3450 से भी कम वोट मिले। करगहर में सबसे कम 709 वोट नोटा में पड़े थे। जहां इससे कम मत पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या भी सात रही। यहां 20 प्रत्याशी मैदान में थे। उसी तरह काराकाट में नोटा को पड़े 3010 मतों से कम नौ प्रत्याशियों को वोट मिले। काराकाट में 13 प्रत्याशी मैदान में थे। डेहरी में नाेटा को 2145 मत मिले थे। जहां 9 ऐसे प्रत्याशी पाए गए जिनको 2145 से कम वोट पड़े। डेहरी में 14 प्रत्याशी मैदान में थे। दिनारा में 1527 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। जहां इससे कम वोट 13 प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ। यहां 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। नोखा में 1798 लोगों ने नोटा अजमाया। वहां दस प्रत्याशियों को इससे कम वोट मिले, जबकि 15 मैदान में थे। सासाराम में 1093 लोगों ने नोटा को अजमाया। जहां 12 प्रत्याशी सामने आए जिनको नोटा से कम वोट मिले। नोटा का प्रतिशत 2015 के पड़े वोटो से इस बार ज्यादा रही।
क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी को नोटा से कम वोट
60 प्रतिशत से ज्यादा प्रत्याशी सामने आए जिन्हें वोटरों ने नोटा लायक भी नहीं समझा। इन्हें हार के अलावे नोटा से कम और जमानत नहीं बचाने की तीसरी शर्मींदगी झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा निर्दलीयों की संख्या थी। इसके अलावे कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी शामिल हैं। जिसमें जाप, द प्लूरल्स आदि राजनीतिक दल के प्रत्याशी शामिल हैं। इस तरह के प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा संख्या दिनारा में और सबसे कम करगहर में रही।
नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़े चेनारी विधानसभा में
जिले के सभी सात सीटों पर 13 हजार 723 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। जिसमें सबसे ज्यादा चेनारी विधानसभा क्षेत्र में 3450 लोगों ने नोट में वोट डाला। सबसे कम करगहर विधानसभा में 709 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। जबकि सासाराम में 1093, काराकाट में 3010, डेहरी में 2145, दिनारा में 1527, नोखा में 1798 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। चेनारी के बाद दूसरे स्थान पर काराकाट के मतदाता नोटा का प्रयोग किए थे।
तीसरे मोर्चे के 5 प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त
दलीय स्थिति का अकलन करें तो सबसे ज्यादा बसपा रालोसपा गठबंधन के रूप में बने तीसरे मोर्चे की पांच प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। इसमें करगहर से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी उदय प्रताप तीरे नंबर पर रहते हुए अपनी जमानत बचा लिए। बाकी विधानसभा सीटों, दिनारा, काराकाट, डेहरी, नोखा व चेनारी में जमानत नहीं बचा पाए। लोजपा के चार प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। दिनारा में राजेद्र प्रसाद दूसरे नंबर पर रहे।

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