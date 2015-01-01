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आकर्षक उपहार:भारत ट्रेडर्स में पावरट्रैक के 8 ट्रैक्टरों की डिलीवरी, ग्राहकों को आकर्षक उपहार

सासारामएक घंटा पहले
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शहर के पुरानी जीटी रोड डिलियां स्थित एस्कॉर्ट कंपनी के ट्रैक्टर शोरूम भारत ट्रेडर्स एजेंसी में धनतेरस पर 8 ट्रैक्टरों की मेगा डिलीवरी हुई। ग्राहकों को पावरट्रैक के विभिन्न मॉडलों की खरीदारी पर एजेंसी की ओर से चांदी के सिक्का सहित कई आकर्षक उपहार दिए गए। शुक्रवार को भी कई ग्राहकों को ट्रैक्टरों की डिलीवरी होगी। भारत ट्रेडर्स के डायरेक्टर रणविजय सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि धनतेरस को लेकर काफी संख्या में लोगों ने ट्रैक्टर के विभिन्न मॉडल की अग्रिम बुकिंग करवायी थी। जिसे गुरुवार को डिलीवरी किया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से आसान किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। कंपनी के निर्मित मॉडलों में कई तरह की खूबियां हैं। इसमें अन्य कंपनी से बेहतर तकनीक का प्रयोग कर इंजन को पावरफुल बनाया गया है।

जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। ट्रैक्टर की डिलीवरी करवाने आये ग्राहकों ने कहा कि कि पावरट्रैक किसानों की पहली पसंद है। कम डीजल खपत वाले मजबूत इंजन के साथ इससे खेती करने में काफी आसानी होती है। सर्विसिंग कराने में भी काफी सहुलियत मिलती है। धनतेरस के मौके पर ट्रैक्टर की डिलेवरी में कोई परेशानी नहीं हो इसीलिए पहले से हीं बुकिंग करवा लिए थे। भारत ट्रेडर्स में ग्राहकों को काफी सुविधा दिया जाता है। एबीएम ब्रजेश कुमार सिंह एवं सेल्स मैनेजर सत्येन्द्र नारायण सिंह ने खूबियों के बारे में बताया।

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