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परीक्षार्थी:सीटेट परीक्षा में डीएवी सासाराम से पकड़ा गया एक फर्जी परीक्षार्थी

सासाराम7 घंटे पहले
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सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी परीक्षा का आयोजन रविवार को जिले के 10 केंद्रों पर किया गया। रोहतास जिले में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। सीटेट परीक्षा के दौरान डीएवी स्कूल सासाराम मंे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने एक फर्जी अभ्यर्थी पहुंचा था। फर्जी परीक्षार्थी को केन्द्राधीक्षक द्वारा मुफस्सिल थाना को सौंप दिया गया। केन्द्राधीक्षक द्वारा फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना में आवेदन दिया गया है। परीक्षा में कुल 5070 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर सीबीएसई की ओर संत पॉल स्कूल की प्राचार्या आराधना वर्मा को जिला समन्वयक बनाया गया था।

उन्होंने बताया कि मॉडल स्कूल डालमियानगर में 780, स्कॉटिया सेंट्रल स्कूल में 300, संत पॉल स्कूल में 590, बाल विकास विद्यालय में 590, एबीआर स्कूल में 360, डीएवी सासाराम में 980, जीएस रेजिडेंसियल में 330, डीएवी कटार में 300, डीएवी डालमियानगर में 300 एवं बुद्धा मिशन स्कूल में 240 परीक्षार्थी शामिल हुए। सीटीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ग एक से पांचवी व वर्ग छह से आठवीं तक किया गया था। रविवार को आयोजित हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई में होना था। कोरोना संक्रमण को देख टालते हुए 31 जनवरी को परीक्षा ली गई। परीक्षा को लेकर सुबह से परीक्षार्थियों के आने का क्रम शुरू हो गया था। सभी केन्द्राें पर परीक्षार्थियों के तापमान जांचने के बाद उनके हाथों को सेनेटाइज करवाया गया। सभी मास्क पहने हुए थे।

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