पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पहल:काउंटिंग के लिए एजेंटों के बनने लगे पास

सासारामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

निर्वाची अधिकारियों ने मतगणना एजेंटों को पास निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के अलावा सदर अनुमंडल व डीसीएलआर कार्यालय सासाराम, अनुमंडल कार्यालय डेहरी तथा अनुमंडल व डीसीएलआर कार्यालय बिक्रमगंज में काउंटिंग एजेंटों के लिए पास बनाने वालों की भीड़ जुटने लगी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें