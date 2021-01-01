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बताना होगा कारण:मतदाता सूची में वोटर का नाम छूटने पर बीडीओ को बताना होगा कारण

सासारामएक घंटा पहले
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पंचायत चुनाव के लिए जारी मतदाता सूची के प्रारुप से वोटरों के नाम गायब होने व वार्ड बदले जाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को पत्र जारी कर कहा है कि डीएम की निगरानी में सम्बन्धित बीडीओ को न सिर्फ मतदाता सूची दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। बल्कि उन्हें लिखित रूप से बताना होगा कि आखिर किसकी गलती से वोटरों के नाम छूट गये। दरअसल, अब तक यह बताया जा रहा था कि सॉफ्टवेयर की गलती से वोटरों के नाम गायब हो गये। निर्वाचन आयोग को विभिन्न जिलों से शिकायत मिल रही है।

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