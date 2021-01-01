पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हंगामा:लाभार्थियाें ने काउंटर बंद रहनेे पर किया हंगामा

सासारामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नोखा में राशन कार्ड आवेदन जमा करने पहुंचे थे

नोखा प्रखंड मुख्यालय पर कुरी पंचायत के ग्रामीण राशन कार्ड आवेदन जमा करने पहुंचे। आवेदन जमा करने काफी भीड़ पहुंची। लोग लाइन में लग कर आवेदन जमा कर रहे थे।लेकिन काउंटर को समय पर बन्द कर दिया गया। जिस पर लाभार्थियों ने जमकर के हंगामा किया। एक लाभार्थी ने बताया कि कुरी पंचायत के लाभार्थियों का आवेदन जमा करने की आज दिन था। सुबह से ही आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड आवेदन जमा करने वाले लाभुकों के भीड़ उमड़ पड़ी। काउंटर खुलने के बाद 2:00 बजे तक आवेदन लिया गया।

दो बजे काउंटर को बंद कर दिया गया। लाइन में लगे लोगों ने कहा कि जब तक लाइन लोग लगे हैं सभी का आवेदन लिया जाए। हम लोगों को आने जाने में परेशानी है। यह पंचायत से प्रखंड मुख्यालय काफी दूरी है। जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवेदकों का कहना था कि बुधवार को जब नंबर में लगे हुए हैं तो जितने लोग नंबर में लोग हैं। सभी को आवेदन जमा होनी चाहिए। काउंटर कर्मियों ने आवेदन लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद आवेदन जमा करने वाले लाइन में लगे लाभार्थियों ने जमकर हंगामा किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser