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हत्या की आशंका:लापता कपड़ा व्यवसायी का शव तालाब में मिला

सासारामएक घंटा पहले
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स्थानीय बाजार के इस्लामपुर टोला में गुरुवार को पुलिस ने तालाब से कपड़ा व्यवसायी का शव बरामद किया है। पुलिस की मानें तो व्यवसायी की मौत पानी में डूबने से हुई है। बताया जाता है कि इस्लामपुर निवासी शेख अतीकउर रहमान मंगलवार को स्थानीय बाजार में स्थित अपने कपड़े की दुकान बंद कर सही सलामत अपने घर पहुंचा था। अगले दिन बुधवार को व मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, लेकिन जब वह दिन के 10 बजे तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पूरे दिन सगे संबंधियों वह स्थानीय बाज़ार में पूछताछ के बाद भी उनका का पता नहीं चला तो उसके छोटे भाई मुजीबउर रहमान ने थाने में अपने बड़े भाई के लापता होने की लिखित शिकायत दी।

शिकायत मिलते हैं पुलिस ने व्यवसायी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। कपड़ा व्यवसायी के घर के समीप एक पानी से लबालब भरा एक तालाब है। जिसमें गुरुवार की शाम ग्रामीणों ने एक शव को देखा। तलाब में शव मिलने की खबर बाजार में सनसनी की तरह फैल गई। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जहां शव को निकालने के बाद उसकी पहचान कपड़ा व्यवसायी शेख अतीकउर रहमान के रूप में की गई। थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने बताया कि मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। लेकिन इनकी मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो गए हो पाएगा।

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