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मार्क्सशीट:एप द्वारा फेस रीडिंग के जरिए सीबीएसई स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकेंगे मार्क्सशीट

सासाराम33 मिनट पहले
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सीबीएसई 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत की है। अब स्टूडेंट्स डिजिलॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स बिना आधार और मोबाइल नंबर के ही डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स कहीं भी कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई के इस नए सिस्टम को भी स्टूडेंट्स डिजिलॉकर के जरिए ही एक्सेस कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो डिजिलॉकर पासवर्ड या अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं या किसी और वजह से डिजिलॉकर नहीं खोल पा रहे तो उनके लिए यह नवीनतम टेक्निक काफी मददगार होगी। इस सिस्टम के जरिए आसानी से कहीं भी अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई के पीआरआे सतीश कुमार ने बताया कि यह एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें फेस को रीड करने के बाद डेटाबेस में पहले से ही स्टोर स्टूडेंट्स की डिटेल्स जैसे फोटो से इसे मैच करने के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टूडेंट का चेहरा मैच होते ही वह इसे एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप्लिकेशन अब “परीक्षा मंजुषा” और डिजिलॉकर digilocker.gov.in/cbse-certificate.html पर सभी 2020 के रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध है।

31 जनवरी को सीटीईटी, सेंटर बदलने के लिए कल से कर सकते हैं आवेदन

सासाराम| स्थगित हुई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब सीटीईटी की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। इससे पहले यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर, 2020 में आयोजित की होनी थी,लेकिन कोरोना के कारण बने हालातों के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया। सीबीएसई ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने कैंडिडेट्स को एग्जाम सिटी बदलने की भी सुविधा दी है। इसके लिए करेक्शन विंडो 7 नवंबर से खुलेगी। कैंडिडेट्स 16 नवंबर तक एग्जाम सिटी में बदलाव कर सकेंगे।

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