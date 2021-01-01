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अब संशोधन नहीं:वोटर लिस्ट में दावा-आपत्ति का समय हुआ समाप्त

सासारामएक घंटा पहले
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  • 8 फरवरी तक की गई दावा-आपत्ति की सुनवाई की जाएगी, फिर आएगी फाइनल सूची

जिले में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर मतदाता सूची में संशोधन, दावा-आपत्ति का समय-सीमा समाप्त हो गया है। अब मतदाता सूची को लेकर अब किसी भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। संबंधित विभाग में 8 फरवरी तक दिए गए दावा-आपत्ति की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। जिले के विभिन्न पंचायतों से चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों की निगाहें फाइनल मतदाता सूची पर टिकी है। संभावित प्रत्याशी फाइनल मतदाता सूची की जानकारी लेने के लिए जनप्रतिनिधि एवं उनके समर्थक लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे है। ताकि अपने-अपने पंचायतों में मतदाताओं के बीच चुनावी प्रचार शुरु कर सकें। कई संभावित प्रत्याशी मतदाता सूची के प्रकाशन के बिना ही अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरु कर दी है।
मुखिया एवं बीडीसी के लिए देने होंगे एक हजार नामांकन शुल्क
पंचायत आम चुनाव के तहत मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों को नामांकन शुल्क के रूप में एक हजार रुपए जमा करना होगा। जबकि पंच और वार्ड सदस्य के लिए 2 सौ 50 रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं जिला परिषद सदस्य के लिए दो हजार रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में नामांकन शुल्क निर्धारित किए गए थे। आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन शुल्क का पचास फीसदी ही जमा करना होता है।
ईवीएम से चुनाव के कारण प्रचार के लिए कम समय
निवार्चन आयोग द्वारा इस बार चुनाव के हर चरण के बीच अधिकतम दस दिनों का अंतर रखने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए आठ दिनों का वक्त मिलेगा। पहले के चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए 40 दिनों तक का वक्त मिल जाता था। लेकिन ईवीएम से चुनाव होने से अब बैलेट पेपर की छपाई में लगने वाला समय बच जाएगा। संभावित प्रत्याशियों ने अभी से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है।

मतदान केंद्र से संबंधित दावा-आपत्ति 11 तक
पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत आम चुनाव को लेकर जिले में मतदान केंद्रों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया है। अब मतदाताओं से दावा-आपत्तियां ली जा रही है। इस पर दावा-आपत्तियों का दौर आगामी 11 फरवरी तक ली जाएगी। उक्त आवेदन का निपटारा 13 फरवरी तक होगा। वहीं मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च को होगा।

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