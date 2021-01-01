पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मंहगाई:कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी

सासारामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

एक बार फिर गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। कांति गैस एजेंसी के धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 19 किलो गैस का दाम 194 रुपये 50 पैसा बढ़ा है। इसकी कीमत 1731 रुपये 50 पैसे हो गयी है। जबकि 14.2 किलो गैस की कीमत 792 व पांच किलो की 293 रुपये 50 पैसा कीमत है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser