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परिवहन सचिव ने दी चेतावनी:राजस्व का तय किया गया लक्ष्य समय से कर लें पूरा

सासाराम35 मिनट पहले
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परिवहन विभाग राजस्व के लक्ष्य को बढ़ाते हुए ससमय पूरा करे, साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए वाहनों के भुगतान कार्य भी जल्द पूरा करे, उक्त बातें परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उपस्थित जिले के परिवहन विभाग के अधिकारियों को निदेशित करते हुए कही। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह ने बताया की गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर के एनआइसी हॉल में परिवहन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परिवहन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

सचिव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा की राजस्व वसूली के लक्ष्य को हर हाल में समय से पूरा करते हुए विभाग को अवगत कराएं। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कार्य में लगे वाहनों का भुगतान जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला परिवहन पदाधिकारी के अलावे अवर प्रवर्तन निरीक्षक राकेश कुमार सहित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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