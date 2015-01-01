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डिस्काउंट ऑफर:शारदा मनी ज्वेलर्स में आभूषणों की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर

सासारामएक घंटा पहले
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फेस्टिव सीजन में आभूषणों की खरीदारी पर एक से बढ़कर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। पुरानी जीटी रोड स्थित शारदा मनी ज्वेलर्स में धनतेरस की खरीदारी जोरों पर रही। ग्राहकाें ने अपने मनपसंद के गहनों को स्पेशल ऑफर के साथ खरीदा। प्रोपराइटर संतोष कुमार ने बताया धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा में 30 हजार के आभूषणों की खरीदारी पर एक चांदी का सिक्का मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ हीं मेकिंग पर भी 30 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर हॉलमार्क ज्वेलरी का संपूर्ण संग्रह उपलब्ध है। अभिषेक कुमार एवं संजू कुमार ने बताया कि फैशन को देखते हुए आधुनिक गहनों का रेंज भी स्टॉक किए गए हैं।

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