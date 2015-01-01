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ट्रेंड हुए कर्मी:ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले

सासाराम3 घंटे पहले
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  • विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती को लेकर 525 मतगणनाकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया

जिले के सातों विधानसभा में डाले गए वोटों की गिनती में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 10 नवंबर को वोटों की गिनती में किसी तरह की कोई चूक न हो इसको लेकर निर्वाचन विभाग व जिला प्रशासन तत्पर है। सबसे पहले ईटीपीबीएस व पोस्टल बैलेट से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम मशीन से विधानसभा वार वोटों की गिनती होगी। मतों की गिनती को लेकर 525 मतगणनाकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनमें से लगभग 300 कर्मियों की ड्यूटी काउंटिंग टेबल पर लगायी जाएगी।

बाकी बचे कर्मियों को कंप्यूटर पर डाटा अपलोड सहित अन्य कार्यों में लगाया जाएगा। ट्रेनिंग में शामिल कर्मियों को पूरी बारीकी से बताया गया कि वे किस तरह से मतों की गिनती करेंगे। ईटीपीबीएस से प्राप्त मत व पोस्टल बैलेट से प्राप्त मतों की गिनती किस तरह से की जानी है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी गई है ताकि मतगणना के दिन काउंटिंग काउंटर पर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया। प्रत्येक विधानसभा के लिए लॉटरी द्वारा चयनित पांच मतदान केंद्रों के वीवीपैट मशीन की पर्ची की भी गिनती की जाएगी।

कंट्रोल यूनिट ऑन नहीं हो रहा तो वीवीपैट से गिनती

ज्ञात हो कि ईटीपीबीएस द्वारा लोकसभा निर्वाचन की तरह विधानसभा निर्वाचन में भी मत प्राप्त हुए है। इसकी सत्यता को जांच के लिए आईटी एक्सपर्ट इटीपीबीएस द्वारा प्राप्त मत पत्र को स्कैन कर उसकी सत्यता को जांच करेंगे। इसके अलावे पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए अलग टेबल की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल यूनिट किसी कारणवश ऑन नहीं हो रहा हो तो उस मतदान केंद्र के मतो की गिनती भी वीवीपैट से ही कराई जाएगी।

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