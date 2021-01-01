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विवाद:फुटपाथ पर दुकान लगाने के विवाद में की मारपीट

सासारामएक घंटा पहले
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मोहनियां रोड के बस स्टैंड के समीप फुटपाथ पर दुकान लगाने पर मारपीट की गई। घायल दुकानदार सुरेश केशरी ने कोचस निवासी राजा केशरी, उसके तीन भाइयों पर गाली गलौज मारपीट करने पैसे व सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। दुकान के आगे फुटपाथ पर दुकान लगाने से सभी मना कर रहे थे। विरोध किया तो सभी ने मारपीट कर घायल कर दिया।

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