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दुकान सील:डेहरी की झाबरमल गली में पटाखे की दुकान सील

सासाराम34 मिनट पहले
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कम लागत में अधिक कमाई करने के अवैध पटाखों के धंधेबाजों के खिलाफ अनुमंडल प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई की। शहर के झाबरमल गली में पटाखे की एक दुकान सील कर दी गई। इस कोरोना काल में शहर को धुआं धुआं करते प्रदूषण फैलाने के मंसूबे पाले एक दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया। प्रशासन ने विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने के आरोप में दुकानदार पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है। शहर में कार्तिक महीने के 15 वें दिन यानी 14 नवंबर को धन और समृद्धि की देवी के सम्मान में दीपावली मनाया जाना है।

अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह एवं एएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने यह तब कार्रवाई की जब अवैध कारोबार की उन्हें जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिली। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अंचल पदाधिकारी अनामिका कुमारी एवं नगर थानाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता सहित काफी संख्या में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

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