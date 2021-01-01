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पूर्व सांसद बरी:पुलिस पर हमला मामले में पलामू के पूर्व सांसद बरी

सासारामएक घंटा पहले
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17 वर्ष पूर्व नौहट्टा थाना पर गोलीबारी व विस्फोटक सामग्री से थाना परिसर को उड़ाने से जुङे मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तीन भारत भूषण भसीन की अदालत ने पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश जारी किया। उक्त घटना 17अप्रैल 2003 जिले के नौहट्टा में हुई थी जहां मामले के आरोपी कामेश्वर बैठा पर उनके 33 सहयोगीयों द्वारा मिलकर नौहट्टा थाना भवन को उड़ाने एवं पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। उक्त घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे।मामले की प्राथमिकी नौहट्टा थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक दुनिया राज राम ने नौहट्टा थाना में दर्ज कराई थी।इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट में एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।

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