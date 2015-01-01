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कार्रवाई:चार किलो पॉलीथिन जब्त, तीन हजार रुपए का फाइन

सासाराम4 घंटे पहले
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पॉलीथिन के खिलाफ सासाराम नगर परिषद प्रशासन ने कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनन्द के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के मुख्य सड़क किनारे स्थित एक दर्जन से अधिक दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन को ले छापेमारी अभियान चलाकर जुर्माना किया गया। शहर को पॉलीथिन मुक्त अभियान के तहत नप ईओ के अलावे, हीरा कुमार सहित आधा दर्जन नप कर्मियों की टीम ने पोस्टऑफिस से कचहरी तक अभियान चलाया।

इस दौरान टीम ने किराना दुकान व सब्जी व्यवसायियों और डिस्पोजल का कारोबार करने वाले दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलीथिन मिली। नप की टीम ने दर्जनों दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। उक्त अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों पर रखे प्रतिबंधित प्लास्टिक करीब 4 किलोग्राम जब्त किया गया। साथ ही उक्त उन सभी दुकानदारों पर 3 हजार रुपए फाइन भी किया गया। सासाराम नगर ईओ ने दुकानदारों को चेतावनी दी।

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