पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सम्मान समारोह:शिक्षकों की सेवा है अद्वितीय, सेवानिवृत्त होने के बाद भी जुड़े रहते हैं ज्ञान की धारा

सासाराम7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय सत्यम पैलेस में रविवार को प्राथमिक विद्यालय सेमरियां के सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक काशीनाथ तिवारी का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रीराम तिवारी व संचालन वीरेंद्र भारती ने किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में करगहर विधायक संतोष कुमार मिश्रा एवं चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम उपस्थित रहे।

विदाई समारोह के विशिष्ट अतिथि शिक्षक न्याय मोर्चा रोहतास के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार राय, जिला सचिव सह प्रधानाध्यापक संतोष कुमार सिंह, बीईओ करहगर राजकिशोर यादव, डीडीओ करगहर कामेश्वर राम, पूर्व प्रधानाध्यापक विजय बहादुर सेठ, बीअरपी शिवसागर अविनाश पांडेय थे। विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि शिक्षक की सेवा अद्वितीय होती है।

सेवानिवृत होने के बाद भी शिक्षक ज्ञान की धारा से जुड़े रहते हैं। कारखानों और अन्य संस्थाओं में काम करने वाले अधिकांश लोगों का संबंध निर्जीव तत्वों से होता है, लेकिन एक शिक्षक का संबंध बच्चों से होता है, जिनका मन सदैव उछलकूद करता रहता है। बच्चों के मन को काबू करके उनको शिक्षित करने का काम एक कुशल शिक्षक ही कर सकता है। चेनारी विधायक के भी शिक्षक के अहमियत पर प्रकाश डाला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser