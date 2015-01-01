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अचानक बढ़ी रफ्तार...:बढ़ा संक्रमण:कोरोना के 28 नए मरीज मिले, पिछले दस दिनों में सबसे अधिक

सासाराम36 मिनट पहले
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  • सिविल सर्जन ने कहा- लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा संक्रमण

जिले में कोरोना संक्रमण बदस्तूर जारी है। गुरुवार को 10 दिन बाद कोरोना नए पॉजिटव मरीजों की संख्या 20 आंक के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 28 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है जो बीते 10 दिनों में सर्वाधिक है। इसके पूर्व गत 24 अक्टूबर को 47 नए मरीज मिले थे। उसके बाद से संक्रमण के आंकड़े में गिरावट दिखी गई। इस दौरान 26 अक्टूबर को ऐसा भी दिन रहा जिस दिन एक भी पॉजिटव नहीं पाए गए थे। बुधवार को 18 नए मरीज मिले थे जिसमें 10 के इजाफा के साथ आंकड़ा 28 पर पहुंच गया है। गत दिनों आंकड़ों में गिरावट का देख विभाग के पदाधिकारी ऐसा अनुमान व्यक्त करने लगे थे कि बहुत जल्द ही कोरोना पर नकेल कस ली जाएगी। लेकिन एक बार फिर संक्रमण में उछाले ने स्वास्थ्य महकमा चिंता में है। सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 28नए मरीज मिले है। जबकि 11 मरीज स्वास्थ होकर अपने घर लौटे है।

सक्रिय मरीजों की संख्या फिर हुई सौ के ऊपर

अब यहां संक्रमितों की संख्या 6344 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 6192 हो चुका है। जिसके बाद यहां सक्रिय मरीजों की संख्या 111 हो गई है। नए मरीजों को आइसोलेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सीएस ने बताया कि 104 सक्रिय मरीजों में से 07 का इलाज सदर अस्पताल व एनएमसीएच जमुहार, अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी व बिक्रमगंज के अलावे एनएमसीएच पटना के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। जबकि 104 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

सासाराम सदर अस्पताल में 03, एनएमसीएच जमुहार में 01, एनएमसीएच पटना में 02 तथा एम्स पटना में 01 सहित सात मरीजों का इलाज चल रहा है। अबतक 296541 सैंपल जांच के लिए गए है। जिसमें से 294807 सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त हो गया है, जबकि1216 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। सीएस की माने तो लाख जागरूकता के बाद भी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है।

अब तक 6192 संक्रमित मरीज हो चुके हैं स्वस्थ
समुदाय में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है ना ही मास्क का इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिए जा रहे है। जिसका परिणाम आने वाले दिनों में जिले वासियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तेजी से पाव पसार रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिले वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा काफी बेहतर है। जिले के 6344 पॉजिटिव मरीजों में से अबतक 6192 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने के बाद अपने घर लौट चुके है। गुरूवार को 28 नए पॉजिटिव मिले जिसके विरूद्ध 14 संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौट गए। जिले में गुरूवार तक 111 एक्टिव केस थे जिनमें से 104 को हाेम आइसोलेट किया गया।

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