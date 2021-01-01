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छात्रा निष्कासित:इंटर एग्जाम: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिलियां से नकल करती छात्रा निष्कासित

सासारामएक घंटा पहले
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बुधवार को आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन भी दूसरी पाली में उच्च माध्यमिक विद्यालय डिलियां डेहरी परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। 60 केन्द्रों पर आयोजित केमिस्ट्री एवं अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 45,204 परीक्षार्थियों को शामिल होेना था। जिसमें 44,608 उपस्थित एवं 596 अनुपस्थित रहे। पहली पाली में कुल 19,086 परीक्षार्थियों में 18,864 शामिल हुए जबकि 222 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 26118 परीक्षार्थियों में से 25,744 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस पाली में 374 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तीसरे दिन प्रथम पाली में विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए केमिस्ट्री और द्वितीय पाली में कला संकाय के छात्रों के लिए इंग्लिश (आर्ट्स) विषय के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जिला प्रशासन के सख्त तेवर देखते हुए दूसरे दिन भी 596 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी या किसी कारण दोनों पालियों की परीक्षा में अनुपस्थित रहे।

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