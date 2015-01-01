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रेलवे:31 दिसंबर तक ही चलेंगी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनें

सासाराम4 घंटे पहले
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पूर्व मध्य रेल द्वारा डीडीयू-गया रेल खंड के रास्ते चलनेवाली इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 दिसंबर तक ही होगा। स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि भभुआ-पटना इंटरसिटी सहित अन्य इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की तिथी 31 दिसंबर तक बढ़ी है। ट्रेन संख्या 03243-03244 पटना-भभुआ रोड स्पेशल एवं 08311-08312 संबलपुर-वाराणसी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्ववत समय से ही चलेगा।

हालांकि कोविड स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करते वक्त कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इन ट्रेनों में केवल आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही सवार होने की इजाजत रेलवे दे रखा है। वेटिंग लिस्ट के टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।

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