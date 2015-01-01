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पार्टी छोड़ी:जन अधिकारी पार्टी के उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी

सासारामएक घंटा पहले
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जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) रोहतास के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार तिवारी ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के क्रिया कलापों से क्षुब्ध होकर अपने पद से सहित पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि नई जिला कोर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कोर कमेटी भंग किया गया। जिनमें जिला महासचिव दयानंद दूबे, जिला मीडिया प्रभारी गोबिंद तिवारी, जिला बुद्धजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष जोखन चौबे, जिला शिक्षक प्रकोष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष विनोद उपाध्याय एवं जिला विधिज्ञ प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र पांडेय सहित अन्य महासचिव और जिला प्रकोष्ठ के पदधारक का इस्तीफा भी शामिल है।

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