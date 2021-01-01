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निर्णय:महाबोधि एक्सप्रेस नियमित ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही चलेगी

सासाराम\ बिक्रमगंज7 घंटे पहले
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  • धनबाद-फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन परिचालन के फेरे में भी एक दिन की हुई कटौती

कोहरे को लेकर लंबी दूरी की ट्रेनों में सासाराम-डेहरी से होकर नई दिल्ली को जाने वाली महत्‍वपूर्ण ट्रेन 02397 अप-02398 डाउन महाबोधि एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को फरवरी माह तक परिचालन सप्ताह में केवल चार ही दिन ही चलाने का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। हालांक इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में बनाकर चलाया जा रहा है। अब 1 फरवरी से 28 फरवरी तक सासाराम व डेहरी स्टेशन से सोमवार, शुक्रवार और रविवार को नही चलेगी। वहीं, नई दिल्ली से चल कर सासाराम व डेहरी जंक्शन आने वाली 02398 महाबोधि एक्सप्रेस मंगलवार, शनिवार और सोमवार को रद्द की गई है।

वहीं रेलवे बोर्ड ने परिचालन अवधी विस्तार करते हुए डीडीयू-गया रेल खंड पर चलनेवाली गाड़ी संख्या-03307 अप व 03308 डाउन धनबाद-फिरोजपुर कैंट स्पेशल ट्रेन के परिचालन फेरा सप्ताह में एक दिन रद्द रखने का फैसला किया गया है। बता दें की उक्त ट्रेन के फेरे में 16 दिसंबर से ही सप्ताह में एक-एक दिन की कटौती की गई है। धनबाद-फिरोजपुर तक प्रतिदिन चलनेवाली ट्रेन संख्या 03307 अप की धनबाद-फिरोजपुर कैंट स्टेशन तक चलनेवाली स्पेशल ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से प्रत्येक गुरूवार को फरवरी को नहीं चलेगी, वहीं ट्रेन संख्या 03308 डाउन प्रारंभिक स्टेशन फिरोजपुर कैंट से प्रत्येक शनिवार को सप्ताह में एक दिन रद्द रखने का रेलवे ने फैसला लिया गया है।

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