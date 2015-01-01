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उद्घाटन:महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी चंदनपुरा इंटरप्राइजेज का हुआ उद्घाटन, किसानों को सहुलियत

सासाराम4 घंटे पहले
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  • लोगों ने कराई है बुकिंग, 50 ट्रैक्टरों की डिलीवरी होने की उम्मीद

महिन्द्रा ट्रैक्टर एजेंसी चंदनपुरा इंटरप्राइजेज का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। एजेंसी के प्रोपराइटर विकास कुमार सिंह के पिताजी लखन सिंह ने फीता काटकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुभ उद्घाटन के कार्य को संपन्न किया। प्रोपराइटर विकास कुमार सिंह ने बताया कि उद्घाटन के उपरांत महिन्द्रा के विभिन्न मॉडलों के 11 ट्रैक्टरों की डिलीवरी हुई।

महिन्द्रा के एरिया मैनेजर अभयमणि एवं प्रोपराइटर विकास कुमार सिंह द्वारा तुम्बा निवासी रीता देवी एवं धनकाढ़ा के राजू कुमार सहित अन्य ग्राहकों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। विकास सिंह ने बताया कि काफी ग्राहकों ने धनतेरस एवं दीपावली के दिन के लिए विभिन्न मॉडल के ट्रैक्टरों की एडवांस बुकिंग करवाई है। 50 ट्रैक्टरों की डिलीवरी होने की उम्मीद है।

ट्रैक्टर की डिलीवरी के समय ग्राहकों को चांदी के सिक्के के साथ आकर्षक उपहार भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वहीं, एरिया मैनेजर अभयमणि ने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए महिन्द्रा ट्रैक्टर को हेवी इंजन के साथ बनाया गया है। जो किसानों को काफी पसंद आ रही है।

उन्होंने बताया कि महिन्द्रा ट्रैक्टर में अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। यह कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर साबित हो रहा है। मौके पर बिलाले सिंह, विनय सिंह, गुड्डू सिंह, हीरा यादव, गोपाल नारायण सिंह, धनंजय प्रताप राय, प्रशांत सिंह आदि लोग मौजूद थे।

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