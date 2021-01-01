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रिस्ते का कत्ल:शादी की पहली सालगिरह से छह दिन पहले विवाहिता को जला कर मार डाला

सासारामएक घंटा पहले
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  • इकलौती संतान थी, संपत्ति के लिए दबाव बना रहे थे ससुराल पक्ष के लोग

दहेज लोभियों ने शादी के एक साल के भीतर ही दहेज में कार नहीं मिलने के कारण विवाहिता को जलाकर मार डाला। मृतका पूजा कुमारी नटवार थाना के भलुआही गांव के हरेन्द्र राय की पुत्री थी। बताया जाता है कि प्रखंड के नटवार थाना के भलुआही गांव के हरेन्द्र राय की इकलौती पुत्री पूजा कुमारी की शादी पिछले वर्ष तीन फरवरी को भोजपुर जिला के बड़हरा थाना के चातर गांव के शैलेन्द्र सिंह के पुत्र बब्लू कुमार सिंह के साथ हुई थी। पूजा के पिता ने बताया कि शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल वालों ने पूजा को तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इकलौती बेटी होने व कोई पुत्र नहीं होने के कारण लगातार दहेज में अलग अलग सामान के लिए उनकी मांग बढ़ती गई। साथ ही दहेज में कार मांगने को लेकर उसके साथ बुरा व्यवहार व मारपीट करना शुरू कर दिए। यही नहीं उस पर कोई भाई नहीं होने के कारण पिता से पूरी संपति भी लिखवाने को लेकर दबाव बना रहे थे। जिसके बाद पूजा ने इसकी सूचना अपने मायके में दी। सूचना मिलने के बाद समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। पिता ने बताया कि इसी बीच फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी को 28 जनवरी को ससुरालवालों ने जलाकर मार दिया है। वह चंडीगढ़ में रहती थी।

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