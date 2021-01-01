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रैली:श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए रैली निकालकर किया गया प्रेरित

सासाराम \ बिक्रमगंज5 घंटे पहले
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  • फूल माला से सजे रथ पर भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण, माता सीता एवं भक्त हनुमान की भव्य झांकी भी निकाली गई

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं श्रीराम मंदिर मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को शहर में बाइक रैली निकाली गई। जिसका उद्देश्य था श्रीराम मंदिर के निर्माण में सहयोग के लिए सासारामवासियों को प्रेरित करना। बाइक रैली में जय श्रीराम के नारे से वातावरण गूंजता रहा। हांथ में भगवा ध्वज एवं माथे पर केसरिया पगड़ी लगाये हजारों की संख्या में शामिल लोग एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। फुल माला से सजे रथ पर भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण, माता सीता एवं भक्त हनुमान की भव्य झांकी भी निकाली गई थी, जिसको देखकर लोग अभिभूत हो गए। ताराचंडी कमेटी में रैली में शामिल भक्तों को किया सम्मानित : बाइक रैली सासाराम के शिव घाट मंदिर परिसर से निकली जो शहर के प्रभाकर रोड, काली स्थान मंदिर, तकिया, कुराईच महावीर स्थान, गौरक्षणी, पोस्ट ऑफिस चौक, धर्मशाला, बौलिया, नूरनगंज, शोभागंज, सागर, कोटा होते हुए मां ताराचंडी धाम पर पहुंचकर समाप्त हुई। भव्य जुलूस पहुंचने के के बाद मां ताराचंडी धाम कमेटी के द्वारा भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण एवं बजरंगबली तथा संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को सभी को सम्मानित किया गया।

पूर्व विधायक सहित कई गणमान्य रैली में हुए शामिल
बाइक रैली में महर्षि अंजनेश जी महाराज, क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख मनोज कुमार, विभाग संघचालक गणेश पांडेय, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, विजय तुलस्यान, विभाग सेवा प्रमुख रविंद्र पांडेय, जिला कार्यवाह संजीव चौबे, विभाग प्रचारक सुरेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, मां ताराचंडी कमेटी के अध्यक्ष रविरंजन सिंह उर्फ डिंपू सिंह, महामंत्री महेंद्र साहू, सरदार मानिक सिंह, कमलेश कुमार महतो, संतोष पटेल आदि लोग शामिल थे।

श्रीराम भक्तों में दिखा गजब का उत्साह
रैली में शामिल श्रीराम भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। क्षितिज सिंह, अमित राठौर, विवेक सिंह, राजेंद्र चौधरी, रंजितेश, अजय मिश्रा, राम इकबाल सिंह, गोपी कुमार, मंगलानंद पाठक, सरदार सूचित सिंह पप्पू, सुनील बालाजी, राजू सोनी, सुजीत चौबे, सुरेंद्र कुमार, विजय सिंह, पंकज सिंह, गुंजन सिंह, अंकुश सिंह, रोहित पोद्दार, रजनीश वर्मा, नन्हे पांडे, गिरिजेश पांडे, अंकित पांडे, ध्रुव कुमार सिंह, बंटी सिंह, भारत सिंह, डॉक्टर शिवनाथ चौधरी, जितेंद्र कुमार, विजयंत सिंह, राजेश्वर चौरसिया, सुशील सोनी, मुन्ना प्रसाद, छट्ठू पाल, संदीप सोनी, अरुण कसेरा, सूरज मेहता, जितेंद्र मेहता, शिवम कुमार, विशाल कुमार, राहुल कुमार, अमन कुमार, रजनीश तिवारी, मंगल चंद्रवंशी, सनी चंद्रवंशी आदि ने रैली में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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