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गिरफ्तारी:पुलिस पर हमला करने वाला नक्सली गिरफ्तार

सासारामएक घंटा पहले
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  • नक्सली दस्ते के साथ हार्डकोर ने किया था हमला

पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर जिले के कैमूर पहाड़ी एवं इसके सटे तराई गांवों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बुधवार को एक बड़ी सफलता मिली है। सशस्त्र सीमा बल 29 वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार और दरिगांव थानाध्यक्ष उमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब कुख्यात नक्सली वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरेंंद्र खरवार उर्फ मुखिया को पहाड़ी इलाके के गांव बड़का बुधवां में होने की सूचना पर छापेमारी किया गया। छापेमारी में नक्सली सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली वीरेंद्र सिंह खरवार उर्फ मुखिया पर सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला करने जैसे गंभीर आरोप हैं। एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अभिषेक कुमार ने बताया कि नौहट्टा प्रखंड में रोहतास पुलिस और सशस्त्र सीमा बल द्वारा अति नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दरिगांव पुलिस भी शामिल थी। क्षेत्र के बनकट्टा, बड़का बुधवां, छोटकी बुधुआं, हंसडीहा, रेहल सहित जंगली पहाड़ी क्षेत्र में अभियान चलाया गया है। बताया कि बड़का बुधुआं गांव से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के आथन गांव का रहने वाला है।

उस पर दरिगांव थाना में वर्ष 2015 में थाना कांड संख्या 673 दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि नक्सली ने अपने दस्ते के साथ सीआरपीएफ व पुलिस की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। इस मुठभेड़ के बाद जंगल से इंसास राइफल, मैगजीन एवं प्रतिबंधित सामान पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे। नक्सली तभी से फरार था। उन्होंने बताया कि यह सूचना मिली थी कि गिरफ्तार नक्सली किसी बड़े वारदात को अंजाम देने आया है।

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