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निधन पर शोक:नोखा संसाधन केंद्र शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष के निधन पर शोक

सासारामएक घंटा पहले
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प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एव पूर्व डीडीओ अवध बिहारी सिंह की असामयिक निधन पर को शिक्षकों में शोक सभा आयोजित की । शोक संवेदना प्रकट करते हुए शिक्षकों ने अपूरणीय क्षति बताया। गुरुवार को बीआरसी नोखा के प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान उपस्थित शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके दिवग्गत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा की अध्यक्षता रामबली सिंह ने की। संचालन सुरेन्द्र सिंह ने किया।

उपस्थित लोगों ने बताया कि स्वर्गीय ललन राय शिक्षक के साथ शिक्षकीय दायित्व के साथ 1995 से बिहार राज प्राथमिक शिक्षक संघ रोहतास जिला इकाई के अध्यक्ष बने। सरल स्वभाव एवं मृदुभाषीता के बल पर वे इस दायित्व को आजीवन संभालने में सफल रहे। स्वर्गीय ललन राय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों ने बताया कि अचानक तबियत खराब होने के कारण वाराणसी के हेरिटेज में इलाज के दौरान 8 नवंबर को प्रातः काल उनका निधन हो गया। बेहतर शिक्षकीय कार्य के लिए स्वर्गीय राय को 2006 मे राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2013 में सेवानिवृत्ति के बाद भी वे संघीय पदाधिकारी से रूप में शिक्षकों के साथ आजीवन जुड़े रहे। जो शिक्षकों के लिए अविस्मरणीय है।

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