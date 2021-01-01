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प्रमाण पत्र:अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे जाति प्रमाण पत्र

सासाराम7 घंटे पहले
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बिहार में अब से आय, आवास, जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अब अंचलाधिकारी नहीं जारी करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस काम से सीओ को मुक्त करते हुए उसे जारी करने का हक राजस्व अधिकारी को दे दिया है। विभाग ने इस संबंध में रोहतास डीएम धर्मेन्द्र कुमार को पत्र लिखा है। डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिले के मूल निवासी जिसमें एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं, उन्हें विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

इसमें जाति, आय, आवास, क्रीमीलेयर रहित और ईडब्लयूएस का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। डीएम ने बताया कि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए अब तक सीओ सक्षम प्राधिकार थे। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। जमीन संबंधी कई तरह के काम का सीओ द्वारा किया जाता है। ऐसे में लोगों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में परेशानी आ रही थी। यह देखते हुए प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अब सीओ के स्थान पर राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व अधिकारी द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

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