पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड 19:दस नए मामलों के साथ 6705 हुई कोरोना मरीजों की संख्या

सासाराम4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गुरूवार को कोरोना संक्रमण के 10 नए मामलों के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6705 हो गई है। वहीं 11 संक्रमित मरीजों ने स्वस्थ होने के बाद घर वापसी की है। जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 6587 पर पहुंच गया है। अब 73 सक्रिय मरीज बचे है जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों के अलावा होम आइसोलेशन में चल रहा है।

सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं जबकि 11 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 73 रह गई है, जिसमें से तीन का इलाज एनएमसीएच, जमुहार के कोविड सेंटर में चल रहा है। जबकि 70 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अबतक 416832 सैंपल जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसमें से 410960 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें