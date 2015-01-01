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अनधिकृत वेंडिंग के विरुद्ध अभियान:जंक्शन पर अवैध वेंडरों से उनका सामान जब्त कर अफसरों ने कर दिया नीलाम

सासाराम4 घंटे पहले
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डीडीयू रेल मंडल के रेल प्रबंधक राजेश कुमार पांडेय के दिशा-निर्दश पर वाणिज्य विभाग द्वारा उत्तम यात्री सेवा एवं सुविधा के प्रति सदैव सजग एवं निरंतर कार्यरत है। इसी क्रम में 16 दिसंबर की शाम डीडीयू मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री रुपेश कुमार के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग कर्मियों द्वारा डीडीयू जंक्शन पर अनधिकृत वेंडिंग के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया।

वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक के साथ वाणिज्य विभाग कर्मियों द्वारा डीडीयू के सभी प्लेटफार्म पर वेंडिंग गतिविधियों का औचक व सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनधिकृत वेंडिंग वाले 07 खोमचे पकड़े गए जिनका माल (सेब, संतरा, अमरूद) जप्त कर लिया गया। जब्त फलों को 17 दिसंबर को नीलाम भी कर दिया गया।

इस फलों की नीलामी में 13470 रुपए की अधिकतम बोली व उस पर जीएसटी को मिलाकर कुल 14150 के राजस्व की प्राप्ति हुई। बुधवार की शाम को वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक रुपेश कुमार के नेतृत्व में डीडीयू मंडल के वाणिज्य विभाग के अजीत कुमार, अंकित कुमार, विष्णु कुमार, शशीकांत, अजीत कुमार, बी एन सिंह, पी के पटेल, ए के डे, पार्थो चटर्जी, आजाद खान, चंदन कुमार, अशोक गुप्ता एवं अन्य कर्मियों द्वारा अभियान चलाया गया।

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